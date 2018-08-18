ДТП с украинским автобусом в Польше: ужасные детали аварии

В Польше неподалеку от украинской границы произошло ДТП с украинским автобусом. На горном серпантине транспортное средство сорвалось с дороги и упало с 30-метрового склона. В результате трое людей погибли, десятки – ранены.

Туристический автобус направлялся со Львова в Вену. Однако в 50 километрах от украинской границы автобус МАН сорвался с дороги и упал. В это время все пассажиры спали. Погибли трое человек: две женщины уже опознаны, личность третьей еще устанавливают.

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"Три человека погибли, 51 – получил различные повреждения. Их госпитализировали в больницы Подкарпатского воеводства", – рассказал заместитель коменданта полиции Жешува Павел Филипек.

Случилось это на горном серпантине возле села Лещава-Нижняя. Этот участок трассы называют "поворотом смерти". В 1991 году здесь также перевернулся автобус, тогда погибли семь человек. В память установили деревянный крест, и именно возле него произошла новая авария.

Из-за аварии движение по трассе несколько часов было перекрыто. Спасательная операция продолжалась всю ночь.

От удара части автобуса разлетелись на несколько десятков метров вокруг. Поэтому это были дополнительные трудности в процессе уборки трассы,

– отметил спасатель Пожарной охраны Перемышля Гжегож Латусек.

37 человек до сих пор в больницах, среди них 10 детей.

"Есть пациенты, например, с пораженными легкими. Двое детей с бабушкой и мамой, в другом месте, тоже с поломанными хребетами. В Ярославе есть трое пациентов средней тяжести", – пояснила медсестра больницы Перемышля Ольга.

Других туристов разместили в гостинице в Перемышле. А из Украины за ними отправили автобус.

Те, кто не пострадал, после проведения необходимых формальных процедур со стороны полиции будут доставлены на территорию Украины с помощью еще одного автобуса, который уже поехал, и водитель находится сейчас в Перемышле. Ждет разрешения полиции,

– рассказал консул Генерального консульства Украины в Люблине Артем Валах.

Транспорт предоставил туроператор – это фирма "Аккорд Тур". Прокомментировать ситуацию журналистам 24 канала в компании отказались, попросили послать официальный запрос. Тем временем, водителя автобуса, который попал в аварию, уже задержали.

Водитель – 42-летний мужчина, его имя Николай Л. Установлено, что на момент аварии он был трезв,

– заявила заместитель окружного прокурора Перемышля Беата Стажецка-Скшипец.

В окружной прокуратуре Перемышля подозревают, что водитель превысил скорость на опасном участке. Ехал 80 километров в час, несмотря на ограничение в 30. Мужчину хотят арестовать на 3 месяца. Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.