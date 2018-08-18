ДТП з українським автобусом у Польщі: жахливі деталі аварії

У Польщі неподалік українського кордону сталася ДТП з українським автобусом. На гірському серпантині транспортний засіб зірвався з дороги і скотився з 30-метрового схилу. В результаті троє людей загинули, десятки – травмовані.

Туристичний автобус прямував зі Львова до Відня. Однак за 50 кілометрів від українського кордону автобус МАН зірвався з дороги і впав. У цей час всі пасажири спали. Загинуло троє осіб: двох жінок уже упізнали, особу третьої ще встановлюють.

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"Три людини загинули, 51 – отримали різні пошкодження. Їх госпіталізували до лікарень Підкарпатського воєводства", – розповів заступник коменданта поліції Жешува Павел Філіпек.

Сталося це на гірському серпантині біля села Лещава-Долішня. Цю ділянку траси називають "поворотом смерті". Адже у 1991 році тут також перекинувся автобус, тоді загинуло семеро людей. У пам'ять встановили дерев'яний хрест і саме біля нього сталася нова аварія.

Через аварію рух трасою кілька годин був перекритий. Рятувальна операція тривала цілу ніч.

Від удару частини автобуса розлетілися на кілька десятків метрів навколо. Тому це були додаткові труднощі у процесі прибирання траси,

– зазначив рятувальник Пожежної охорони Перемишля Гжегож Латусек.

37 людей і досі в лікарнях, серед них 10 дітей.

"Є пацієнти, наприклад, з ураженими легенями. Двоє дітей із бабцею і мамою, в іншому місці, теж з поламаними хребетами. В Ярославі є троє пацієнтів середньої важкості", – пояснила медсестра лікарні Перемишля Ольга.

Інших туристів розмістили в готелі у Перемишлі. А з України за ними відправили автобус.

Ті, які не постраждали, після проведення необхідних формальних процедур з боку поліції будуть доставлені на територію України за допомогою ще одного автобуса, який уже виїхав, і водій перебуває зараз в Перемишлі. Чекає дозволу поліції, – розповів консул Генерального консульства України в Любліні Артем Валах.

Транспорт надав туроператор – це фірма "Аккорд Тур". Прокоментувати ситуацію журналістам 24 каналу у компанії відмовилися, попросити надсилати офіційний запит. Тим часом, водія автобуса, який потрапив у аварію вже затримали.

Водій – 42-річний чоловік, його ім'я Микола Л. Встановлено, що на момент аварії він був тверезий,

– заявила заступниця окружного прокурора Перемишля Беата Стажецька-Скшипец.

В окружній прокуратурі Перемишля підозрюють, що водій перевищив швидкість на небезпечній ділянці. Їхав 80 кілометрів за годину попри обмеження в 30. Чоловіка хочуть арештувати на 3 місяці. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років в'язниці.