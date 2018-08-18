У Туреччині сталася масштабна аварія за участі 30 автомобілів

Внаслідок ДТП що сталася у північно-західній частині Туреччини у провінції Бурса загинула одна людина, ще 15 осіб зазнали серйозних травм.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Читайте також: У Польщі перекинувся автобус з українськими номерами: три людини загинули, десятки постраждалих

Аварія, в якій одне в одного врізалися одна вантажівка, два пасажирські автобуси, два мікроавтобуси і 27 машин, сталася на трасі Ескішехір-Бурса у п'ятницю ввечері, коли почалися офіційні вихідні з нагоди мусульманського свята жертвопринесення Курбан-байрам,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причиною аварії стало розлите на трасі пальне з вантажівки, яку, наразі, шукають правоохоронці.

Усіх людей, що зазнали серйозних травм госпіталізовано, решта постраждалих отримали першу медичну допомогу на місці інциденту.

Поліція розпочала розслідування та займається пошуками водія вантажівки.