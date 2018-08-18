В Турции произошла крупная авария с участием 30 автомобилей

В результате ДТП, которое произошло в северо-западной части Турции в провинции Бурса, погиб один человек, еще 15 человек получили серьезные травмы.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Читайте также: В Польше перевернулся автобус с украинскими номерами: три человека погибли, десятки пострадавших

Авария, в которой друг в друга врезались один грузовик, два пассажирских автобуса, два микроавтобуса и 27 машин произошла на трассе Эскишехир-Стамбул в пятницу вечером, когда начались официальные выходные по случаю мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной аварии стало разлитое на трассе топливо из грузовика, который, пока, ищут правоохранители.

Всех людей, которые получили серьезные травмы госпитализировали, остальные пострадавшие получили первую медицинскую помощь на месте инцидента.

Полиция начала расследование и занимается поисками водителя грузовика.