ДТП с заместителем командующего Сухопутных войск на Николаевщине: в ВСУ рассказали подробности

ДТП под Николаевом, в котором серьезно пострадал заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Сергей Кропивченко, случилось из-за плохих погодных условий, в частности из-за сильной гололедицы.

Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

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Ранее 24 канал сообщал, что вечером 11 января на Николаевщине произошла серьезная авария, в результате которой пострадал заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Кропивченко и еще один военный. Их госпитализировали.

В ВСУ отметили, что Кропивченко является заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ по логистике.

На месте аварии бригада "скорой" оказала им медицинскую помощь, после чего их доставили в больницу.

ДТП произошло в условиях сильного гололеда. Состояние потерпевших, которые пострадавли в ДТП, оценивается как средней тяжести и стабильное,

– рассказали в ВСУ.

Сейчас по факту аварии представителями Военной службы правопорядка проводятся следственные действия.