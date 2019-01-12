ДТП с заместителем командующего Сухопутных войск на Николаевщине: в ВСУ рассказали подробности
ДТП под Николаевом, в котором серьезно пострадал заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Сергей Кропивченко, случилось из-за плохих погодных условий, в частности из-за сильной гололедицы.
Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.
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Ранее 24 канал сообщал, что вечером 11 января на Николаевщине произошла серьезная авария, в результате которой пострадал заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Кропивченко и еще один военный. Их госпитализировали.
В ВСУ отметили, что Кропивченко является заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ по логистике.
На месте аварии бригада "скорой" оказала им медицинскую помощь, после чего их доставили в больницу.
ДТП произошло в условиях сильного гололеда. Состояние потерпевших, которые пострадавли в ДТП, оценивается как средней тяжести и стабильное,
– рассказали в ВСУ.
Сейчас по факту аварии представителями Военной службы правопорядка проводятся следственные действия.