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      ДТП с заместителем командующего Сухопутных войск на Николаевщине: в ВСУ рассказали подробности

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      ДТП с заместителем командующего Сухопутных войск на Николаевщине произошла из-за гололеда
      ДТП с заместителем командующего Сухопутных войск на Николаевщине произошла из-за гололеда / novosti-n.org

      ДТП под Николаевом, в котором серьезно пострадал заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Сергей Кропивченко, случилось из-за плохих погодных условий, в частности из-за сильной гололедицы.

      Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

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      Ранее 24 канал сообщал, что вечером 11 января на Николаевщине произошла серьезная авария, в результате которой пострадал заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Кропивченко и еще один военный. Их госпитализировали.

      В ВСУ отметили, что Кропивченко является заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ по логистике.

      На месте аварии бригада "скорой" оказала им медицинскую помощь, после чего их доставили в больницу.

      ДТП произошло в условиях сильного гололеда. Состояние потерпевших, которые пострадавли в ДТП, оценивается как средней тяжести и стабильное,
      – рассказали в ВСУ.

      Сейчас по факту аварии представителями Военной службы правопорядка проводятся следственные действия.

       

      Теги: Новости Украины Новости Николаева Аварии и ДТП Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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