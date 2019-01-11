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      Заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ попал в серьезное ДТП: фото

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      Заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Кропивченко попал в ДТП под Николаевом, в результате чего получил серьезные ранения.

      Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области Елена Бережная, передает Укринформ.

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      11 января около 18:00 на автодороге Н-24 "Благовещенское-Николаев", возле поселка Себино, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Hyundai и автомобиля Daewoo. В результате аварии военнослужащие – водитель и пассажир внедорожника с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение,
      – рассказала она.

      Водитель авто Hyundai, 23-летний военнослужащий, ехал в направлении Николаева, не справился с управлением и столкнулся с Daewoo, который двигался в попутном направлении.

      От удара иномарку военнослужащего отбросило на обочину, где он столкнулся с припаркованным там грузовиком MAN с полуприцепом.


      На Николаевщине в ДТП попал заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ

      Одним из пострадавших является заместитель главнокомандующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко, который получил серьезные травмы во время аварии. Кроме него, травмы получил другой пассажир Hyundai – также военный.

      По данному факту следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Фотоновости Новости Николаева Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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