Заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ попал в серьезное ДТП: фото

Заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Кропивченко попал в ДТП под Николаевом, в результате чего получил серьезные ранения.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области Елена Бережная, передает Укринформ.

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11 января около 18:00 на автодороге Н-24 "Благовещенское-Николаев", возле поселка Себино, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Hyundai и автомобиля Daewoo. В результате аварии военнослужащие – водитель и пассажир внедорожника с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение,

– рассказала она.

Водитель авто Hyundai, 23-летний военнослужащий, ехал в направлении Николаева, не справился с управлением и столкнулся с Daewoo, который двигался в попутном направлении.

От удара иномарку военнослужащего отбросило на обочину, где он столкнулся с припаркованным там грузовиком MAN с полуприцепом.

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На Николаевщине в ДТП попал заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ

Одним из пострадавших является заместитель главнокомандующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко, который получил серьезные травмы во время аварии. Кроме него, травмы получил другой пассажир Hyundai – также военный.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".