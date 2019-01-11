Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ потрапив у серйозну ДТП: фото

Заступник головнокомандувача Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Кропивченко потрапив у ДТП під Миколаєвом, внаслідок чого отримав серйозні поранення.

Про це повідомила керівник відділу комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області Олена Бережна, передає Укрінформ.

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11 січня близько 18:00 на автодорозі Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв", біля селища Себіне, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика Hyundai та автомобіля Daewoo. Внаслідок аварії військовослужбовці – водій та пасажир позашляховика з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу,

– розповіла вона.

Водій авто Hyundai, 23-річний військовослужбовець, їхав у напрямку Миколаєва, не впорався з керуванням та зіткнувся з Daewoo, що рухався у попутному напрямку.

Від удару іномарку військовослужбовця відкинуло на узбіччя, де він зіткнувся з припаркованою там вантажівкою MAN з напівпричепом.

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На Миколаївщині у ДТП потрапив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ

Одним з постраждалих є заступник головнокомандувача Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Сергій Кропивченко, який отримав серйозні травми під час аварії. Окрім нього, травми отримав інший пасажир Hyundai - також військовий.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".