У Польщі сталася масштабна аварія: зіткнулися відразу 17 авто
У вівторок вранці, 8 січня, поблизу польського міста Лодзь на 302-му кілометрі автомагістралі А1 зіткнулися 11 легкових автомобілів та 6 вантажівок.
Про це повідомляє Onet.pl.
В аварії постраждало 6 людей, усіх їх доставили до лікарень з легкими травмами. Жертв немає.
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В ДТП найбільше постраждали легкові авто, які вдарялися об загородження і вантажні автомобілі, уточнила прес-секретар районної поліцейської комендатури Анета Котиня.
Аварія сталася через негоду. Видимість була поганою, а дорога слизькою через сніг і лід.
Через ДТП дорога була заблокована на кілька годин.
Масштабна ДТП у Польщі
Джерело: 24 Канал
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