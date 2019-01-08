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      У Польщі сталася масштабна аварія: зіткнулися відразу 17 авто

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      ДТП біля міста Лодзь
      ДТП біля міста Лодзь / Wiadomosci.gazeta.pl

      У вівторок вранці, 8 січня, поблизу польського міста Лодзь на 302-му кілометрі автомагістралі А1 зіткнулися 11 легкових автомобілів та 6 вантажівок.

      Про це повідомляє Onet.pl.

      В аварії постраждало 6 людей, усіх їх доставили до лікарень з легкими травмами. Жертв немає.

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      В ДТП найбільше постраждали легкові авто, які вдарялися об загородження і вантажні автомобілі, уточнила прес-секретар районної поліцейської комендатури Анета Котиня.

      Аварія сталася через негоду. Видимість була поганою, а дорога слизькою через сніг і лід.

      Через ДТП дорога була заблокована на кілька годин.

      ДТП Польща аварія Лодзь
      Масштабна ДТП у Польщі

       

      Теги: Новини Польщі Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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