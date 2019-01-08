У Польщі сталася масштабна аварія: зіткнулися відразу 17 авто

У вівторок вранці, 8 січня, поблизу польського міста Лодзь на 302-му кілометрі автомагістралі А1 зіткнулися 11 легкових автомобілів та 6 вантажівок.

Про це повідомляє Onet.pl.

В аварії постраждало 6 людей, усіх їх доставили до лікарень з легкими травмами. Жертв немає.

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В ДТП найбільше постраждали легкові авто, які вдарялися об загородження і вантажні автомобілі, уточнила прес-секретар районної поліцейської комендатури Анета Котиня.

Аварія сталася через негоду. Видимість була поганою, а дорога слизькою через сніг і лід.

Через ДТП дорога була заблокована на кілька годин.



Масштабна ДТП у Польщі