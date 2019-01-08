В Польше произошла масштабная авария: столкнулись сразу 17 автомобилей

Во вторник утром, 8 января, вблизи польского города Лодзь на 302-м километре автомагистрали А1 столкнулись 11 легковых автомобилей и 6 грузовиков.

Об этом сообщает Onet.pl.

В аварии пострадали 6 человек, все они доставлены в больницы с легкими травмами. Жертв нет.

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В ДТП больше всего пострадали легковые автомобили, которые сталкивались с заграждениями и грузовыми автомобилями, уточнила пресс-секретарь районного полицейского комендатуры Анета Котина.

Авария произошла из-за непогоды. Видимость была плохой, а дорога скользкой из-за снега и льда.

Из-за ДТП дорога была заблокирована на несколько часов.



Масштабное ДТП в Польше