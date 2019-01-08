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      В Польше произошла масштабная авария: столкнулись сразу 17 автомобилей

      94 Читати новину українською
      ДТП возле города Лодзь
      ДТП возле города Лодзь / Wiadomosci.gazeta.pl

      Во вторник утром, 8 января, вблизи польского города Лодзь на 302-м километре автомагистрали А1 столкнулись 11 легковых автомобилей и 6 грузовиков.

      Об этом сообщает Onet.pl.

      В аварии пострадали 6 человек, все они доставлены в больницы с легкими травмами. Жертв нет.

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      В ДТП больше всего пострадали легковые автомобили, которые сталкивались с заграждениями и грузовыми автомобилями, уточнила пресс-секретарь районного полицейского комендатуры Анета Котина.

      Авария произошла из-за непогоды. Видимость была плохой, а дорога скользкой из-за снега и льда.

      Из-за ДТП дорога была заблокирована на несколько часов.

      ДТП Польща аварія Лодзь
      Масштабное ДТП в Польше

       

      Теги: Новости Польши Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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