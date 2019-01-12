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      ДТП із заступником командувача Сухопутних військ на Миколаївщині: у ЗСУ розповіли подробиці

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      ДТП із заступником командувача Сухопутних військ на Миколаївщині сталася через ожеледицю
      ДТП із заступником командувача Сухопутних військ на Миколаївщині сталася через ожеледицю / novosti-n.org

      ДТП під Миколаєвом, у якому серйозно постраждав заступник головнокомандувача Сухопутних військ Збройних сил України Сергій Кропивченко, трапилося через погані погодні умови, зокрема через сильну ожеледицю.

      Про це повідомляє прес-служба командування Сухопутних військ Збройних Сил України у Facebook.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що надвечір 11 січня на Миколаївщині сталася серйозна аварія, внаслідок якої постраждав заступник головнокомандувача Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Кропивченко та ще один військовий. Їх госпіталізували.

      У ЗСУ зазначили, що Кропивченко є заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з логістики.

      На місці аварії бригада "швидкої" надала їм медичну допомогу, після чого їх доправили до лікарні.

      ДТП сталася в умовах сильної ожеледиці. Стан потерпілих, які постраждали у ДТП, оцінюється як середньої тяжкості та стабільний,
      – розповіли у ЗСУ.

      Наразі за фактом аварії представники Військової служби правопорядку проводять слідчі дії.

       

      Теги: Збройні сили України Новини України Аварії та ДТП Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
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