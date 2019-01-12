ДТП із заступником командувача Сухопутних військ на Миколаївщині: у ЗСУ розповіли подробиці
ДТП під Миколаєвом, у якому серйозно постраждав заступник головнокомандувача Сухопутних військ Збройних сил України Сергій Кропивченко, трапилося через погані погодні умови, зокрема через сильну ожеледицю.
Про це повідомляє прес-служба командування Сухопутних військ Збройних Сил України у Facebook.
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Раніше 24 канал повідомляв, що надвечір 11 січня на Миколаївщині сталася серйозна аварія, внаслідок якої постраждав заступник головнокомандувача Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Кропивченко та ще один військовий. Їх госпіталізували.
У ЗСУ зазначили, що Кропивченко є заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з логістики.
На місці аварії бригада "швидкої" надала їм медичну допомогу, після чого їх доправили до лікарні.
ДТП сталася в умовах сильної ожеледиці. Стан потерпілих, які постраждали у ДТП, оцінюється як середньої тяжкості та стабільний,
– розповіли у ЗСУ.
Наразі за фактом аварії представники Військової служби правопорядку проводять слідчі дії.
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