ДТП із заступником командувача Сухопутних військ на Миколаївщині: у ЗСУ розповіли подробиці

ДТП під Миколаєвом, у якому серйозно постраждав заступник головнокомандувача Сухопутних військ Збройних сил України Сергій Кропивченко, трапилося через погані погодні умови, зокрема через сильну ожеледицю.

Про це повідомляє прес-служба командування Сухопутних військ Збройних Сил України у Facebook.

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Раніше 24 канал повідомляв, що надвечір 11 січня на Миколаївщині сталася серйозна аварія, внаслідок якої постраждав заступник головнокомандувача Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Кропивченко та ще один військовий. Їх госпіталізували.

У ЗСУ зазначили, що Кропивченко є заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з логістики.

На місці аварії бригада "швидкої" надала їм медичну допомогу, після чого їх доправили до лікарні.

ДТП сталася в умовах сильної ожеледиці. Стан потерпілих, які постраждали у ДТП, оцінюється як середньої тяжкості та стабільний,

– розповіли у ЗСУ.

Наразі за фактом аварії представники Військової служби правопорядку проводять слідчі дії.