ДТП в Харькове: стало известно об аресте имущества автошколы, где училась Зайцева

Суд разрешил арестовать имущество автошколы, где училась подозреваемая в совершении смертельного ДТП в Харькове 18 октября 2017 года Алёна Зайцева.

Киевский районный суд Харькова позволил арестовать имущество ЧП "Транстур", где училась вождению фигурантка смертельной аварии Алёна Зайцева.

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Соответствующая судебное постановление опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

В документе указано, что суд разрешил арестовать выписку из банка ЧП "Транстур" в период со 2 октября по 27 ноября 2015 года. Именно в этот период Алёна Зайцева якобы проходила обучение в автошколе.

Также суд разрешил арестовать протокол группы экзаменационной комиссии учебного заведения по подготовке и переподготовке водителей.

Накануне стало известно, что в помещении автошколы, где на водительские курсы ходила обвиняемая, в конце августа проводили обыски.

Следователи вообще сомневаются в том, что Алёна Зайцева посещала водительские курсы.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошла автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алёна Зайцева, которую суд взял под арест. Впоследствии ей было предъявлено обвинение по этому делу.

В конце июля в Минздраве подтвердили, что Зайцева находилась за рулем под действием наркотиков.