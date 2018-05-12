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ДТП в Хмельницкой области: водитель выехал на встречную полосу

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В Хмельницкой области в результате ДТП пострадали четверо пассажиров
В Хмельницкой области в результате ДТП пострадали четверо пассажиров / Національна поліція

11 мая около 18:25 на автодороге "Стрый — Кропивницкий — Знаменка" вблизи поворота на село Водички Хмельницкого района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Хмельницкой области.

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Сотрудники полиции установили, что авария произошла из-за того, что 47-летний хмельничанин на грузовом автомобиле "ГАЗ-57", объезжая ремонтные работы на дороге, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой "Рено Логан", которой управлял 41-летний житель Красиловского района.

Аварія на Хмельниччині
Авария в Хмельницкой области

В результате ДТП водитель и трое пассажиров "Рено Логан" получили травмы и были госпитализированы в Хмельницкую областную клиническую больницу. У водителя и 54-летнего жителя Красиловска диагностировали ушибы разных частей тела, еще у двоих пассажиров 27 и 64 лет — закрытые черепно-мозговые травмы,
– отметили в пресс-службе.

В результате ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Напомним, 11 мая в центре Запорожья на улице Сталеваров, проспекте Соборном, произошла масштабная авария с участием десятка автомобилей и пассажирского автобуса. В результате ДТП пострадали трое людей.

Теги: Аварии и ДТП Полиция Новости Украины Новости Хмельницкого
Источник: 24 Канал
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