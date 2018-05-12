ДТП на Хмельниччині: водій виїхав на зустрічну смугу

11 травня близько 18.25 години на автодорозі "Стрий — Кропивницький — Знам’янка" поблизу повороту на село Водички Хмельницького району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Хмельницькій області.

Читайте також: Електрокар Tesla потрапив у смертельну аварію

Працівники поліції встановили, що аварія сталася через те, що 47-річний хмельничанин на вантажному автомобілі "ГАЗ-57", об’їжджаючи ремонтні роботи на дорозі, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковиком "Рено Логан", яким керував 41-річний житель Красилівського району.



Аварія на Хмельниччині

У результаті ДТП водій та троє пасажирів "Рено Логан" отримали травми та були госпіталізовані до Хмельницької обласної клінічної лікарні. У водія та 54-річного жителя Красилова діагностували забої різних частин тіла, ще в двох пасажирів 27 та 64 років — закриті черепно-мозкові травми,

– зазначили у прес-службі.

Внаслідок ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 3 років обмеження волі.

Нагадаємо, 11 травня в центрі Запоріжжя на вулиці Сталеварів, проспекті Соборному, сталася масштабна аварія за участю десятка автомобілів та пасажирського автобуса. У результаті ДТП постраждало троє людей.