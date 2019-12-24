ДТП в Запорожье: автомобили превратились в металлолом, есть пострадавшие
Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем в Мелитопольском районе в Запорожье. В результате ДТП 2 пострадавших водителей забрали в реанимацию.
Авария произошла на автотрассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск, сообщает пресс-служба полиции Запорожье.
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36-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21099" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. За рулем второго авто был 39-летний житель Запорожья.
Фото с места ДТП на Запорожье / фото Нацполиция
По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по признакам нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Начали досудебное расследование.