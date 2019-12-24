ДТП на Запоріжжі: автомобілі перетворилися на брухт, є постраждалі
Водій легкового авто виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем у Мелітопольському районі на Запоріжжі. В результаті ДТП 2 постраждалих водіїв забрали до реанімації.
Аварія сталась на автошляху Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, повідомляє пресслужба поліції Запоріжжя.
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36-річний водій автомобіля "ВАЗ-21099" виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos. За керомом другого авто був 39-річний мешканець Запоріжжя.
Фото з місця ДТП на Запоріжжі / Фото Нацполіція
За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Розпочали досудове розслідування.