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      ДТП на Запоріжжі: автомобілі перетворилися на брухт, є постраждалі

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      На Запоріжжі після зіткнення автомобілі перетворилися на металобрухт / zp.npu.gov.ua

      Водій легкового авто виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем у Мелітопольському районі на Запоріжжі. В результаті ДТП 2 постраждалих водіїв забрали до реанімації.

      Аварія сталась на автошляху Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, повідомляє пресслужба поліції Запоріжжя.

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      36-річний водій автомобіля "ВАЗ-21099" виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos. За керомом другого авто був 39-річний мешканець Запоріжжя.

      автомобілі ДТП Запоріжжя
      Фото з місця ДТП на Запоріжжі / Фото Нацполіція

      За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Розпочали досудове розслідування.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Новини Запоріжжя
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