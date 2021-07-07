В Дубае прогремел мощный взрыв: жуткое видео

Вечером 7 июля в Дубае прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в морском порту Джебель-Али. Сейчас спасателям удалось взять огонь под контроль.

На место взрыва прибыли пожарные машины, кареты скорой помощи и другие службы. Пока причины инцидента не сообщают.

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Взрыв в Дубае: что известно

Вечером 7 июля на одном из кораблей, который стоял на якоре в порту Джебель-Али прогремел взрыв. После этого там вспыхнул пожар. Некоторые СМИ писали, что горел нефтяной танкер.

Dubai Media Office подтвердил взрыв, отметив, что он произошел на корабле, а огонь охватил один из контейнеров на нем.

Впоследствии стало известно, что возгорание удалось взять под контроль. Предварительно, в результате взрыва и пожара никто не пострадал.

В Дубае прогремел взрыв: смотрите видео

Пожар в Дубае удалось взять под контроль: смотрите видео

В порту Джебель-Али в Дубае произошел взрыв: смотрите карту

Взрыв в порту Бейрута: коротко