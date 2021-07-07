В Дубае прогремел мощный взрыв: жуткое видео
Источник:Al Arabiya
Вечером 7 июля в Дубае прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в морском порту Джебель-Али. Сейчас спасателям удалось взять огонь под контроль.
На место взрыва прибыли пожарные машины, кареты скорой помощи и другие службы. Пока причины инцидента не сообщают.
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Взрыв в Дубае: что известно
Вечером 7 июля на одном из кораблей, который стоял на якоре в порту Джебель-Али прогремел взрыв. После этого там вспыхнул пожар. Некоторые СМИ писали, что горел нефтяной танкер.
Dubai Media Office подтвердил взрыв, отметив, что он произошел на корабле, а огонь охватил один из контейнеров на нем.
Впоследствии стало известно, что возгорание удалось взять под контроль. Предварительно, в результате взрыва и пожара никто не пострадал.
В Дубае прогремел взрыв: смотрите видео
Пожар в Дубае удалось взять под контроль: смотрите видео
В порту Джебель-Али в Дубае произошел взрыв: смотрите карту
Взрыв в порту Бейрута: коротко
- В августе 2020 года из-за пожара в порту Бейрута сдетонировали склады с аммиачной селитрой, которую конфисковали таможенники в 2014 году и "забыли" на складах.
- В результате взрыва погибли примерно 200 человек, еще более 6 000 получили ранения.
- Взрыв полностью уничтожил порт, сотни домов и автомобилей.