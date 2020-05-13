Дубинский обнародовал контакты журналистов после публикаций о плагиате Портнова

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский обнародовал личные номера телефонов нескольких журналистов в своем телеграм-канале. Произошло это после того, как в СМИ попала информация о плагиате в диссертации экс-главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.

Об этом на своей фейсбук-странице написал главный редактор "Нового времени" Виталий Сыч. Он добавил, что ночью ему начали поступать сообщения от неизвестных с оскорблениями и предложениями встретиться и выяснить отношения.

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Ночью – несколько попыток связаться со мной через видеозвонок от, предполагаю, нетрезвых поклонников творчества Портнова и Дубинского. Но в целом немного – 5 – 6 человек,

– отметил Сыч.

Кроме номера Сыча, в открытом доступе появились телефонные номера журналистов-расследователей Натальи Седлецкой с "Радио Свобода", Анны Бабинец со "Слидства.Инфо" и Дениса Бигуса.

Распространяли их сам Андрей Портнов и Александр Дубинский. В распространяемой ими информации говорилось о том, что четверо журналистов – представители "соросятских СМИ, которые защищают интересы США и получают деньги в посольстве США на создание постоянной социальной напряженности".

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"Боюсь, если телефоны Дубинского и Портнова распространим мы, они получат гораздо больше, чем несколько неприятных писем и звонков. Мы не будем этого делать. Но мы продолжим о них писать", – добавил Сыч.