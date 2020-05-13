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Дубінський оприлюднив контакти журналістів після публікацій про плагіат Портнова

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Олександр Дубінський
Олександр Дубінський / Скриншот із відео

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський оприлюднив особисті номери телефонів декількох журналістів у своєму телеграм-каналі. Сталося це після того, як у ЗМІ потрапила інформація про плагіат у дисертації ексголови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

Про це на своїй фейсбук-сторінці написав головний редактор "Нового времени" Віталій Сич. Він додав: вночі йому почали надходити повідомлення від невідомих з образами і пропозиціями зустрітися і з'ясувати стосунки.

Детальніше про плагіат Портнова: У дисертації поплічника Януковича знайшли плагіат

Вночі – кілька спроб зв'язатися зі мною через відеодзвінок від, припускаю, нетверезих шанувальників творчості Портнова і Дубінського. Але загалом небагато – 5 – 6 осіб,
– зазначив Сич.

Окрім номера Сича, у відкритому доступі з'явилися телефонні номери журналістів-розслідувачів Наталії Седлецької з "Радіо Свобода", Анни Бабинець зі "Слідство.Інфо" і Дениса Бігуса.

Поширювали їх сам Андрій Портнов та Олександр Дубинський. У поширюваної ними інформації йшлося про те, що четверо журналістів – представники "соросятських ЗМІ, які захищають інтереси США і отримують гроші в посольстві США на створення постійної соціальної напруженості".

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"Боюся, якщо телефони Дубінського і Портнова поширимо ми, вони отримають набагато більше, ніж кілька неприємних листів і дзвінків. Ми не будемо цього робити. Але ми продовжимо про них писати", – додав Сич.

 

Автор: Олег Терещенко
Теги: ЗМІ Журналісти Олександр Дубінський Андрій Портнов Новини України Новини політики
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