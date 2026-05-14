"Любитель скорости" будет сидеть не за рулем: Дубинскому избрали меру пресечения в деле о госизмене

Народный депутат Украины Александр Дубинский, который подозревается в госизмене, продолжит находиться под стражей. Его обвиняют в распространении российской пропаганды.

Возможность внести залог за пророссийского политика отсутствует. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора в собственных соцсетях.

Смотрите также "Любительница дешевой славы": Сибига раскритиковал Мендель после скандального интервью

Что известно о деле Дубинского?

В Офисе генпрокурора рассказали, что проводят досудебное расследование в отношении депутата Верховной Рады, подозреваемого в государственной измене. Сам Дубинский подтвердил, что речь идет о нем.

Следствие утверждает, что он распространял в соцсетях пропаганду, направленную на формирование выгодных для Кремля нарративов. Политик пытался дискредитировать государственную политику Украины и сорвать мобилизационные процессы.

5 мая 2026 года спецслужбы сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 28 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится о совершении уголовного преступления группой лиц, по предварительному сговору и частью 2 статьи 111, где написано о государственной измене во время военного положения. 14 мая судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

Недавно ГБР объявило о новом подозрении Дубинскому. Он продолжал антиукраинскую пропаганду даже в СИЗО.

Как долго тянется дело Дубинского?

14 ноября 2023 года Печерский районный суд Киева в качестве меры пресечения народному депутату Александру Дубинскому принял решение о содержании депутата под стражей на 60 суток, также без возможности внести залог. С тех пор суд несколько раз оставлял его под стражей по делу о госизмене.

4 сентября 2024 года Офис генпрокурора сообщил нардепу о новом подозрении. Следователи СБУ подозревают, что летом 2022 года он организовал незаконный выезд за границу брата своей жены.

Также 13 марта 2024 года Печерский суд признал политика виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Кто такой Александр Дубинский?

Александр Дубинский – журналист и блогер. Он и его проекты на "1+1" неоднократно распространяли фейковую или манипулятивную информацию. Во время своей работы на телевидении систематически отстаивал интересы олигарха Игоря Коломойского.

В 2019 году стал народным депутатом Украины IX созыва от партии "Слуга народа". В 2021 году его исключили оттуда из-за американских санкций. Регулярно грубо высказывался о журналистах.

В октябре 2020-го СМИ выяснили, что Дубинский во время Революции Достоинства занимался созданием антимайдановских фейков. Также он называл "нацистским" приветствие "Слава Украине!", а само его употребление "вершиной кретинизма".

В 2023 году СБУ сообщила нардепу о подозрении в государственной измене и участии в преступной организации, обвинив в сотрудничестве с генеральным штабом вооруженных сил России под кодовым именем "Буратино".

Последние громкие случаи госизмены