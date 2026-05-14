"Любитель скорости" будет сидеть не за рулем: Дубинскому избрали меру пресечения в деле о госизмене
- Александра Дубинского будут держать под стражей без возможности внесения залога по обвинению в распространении пророссийской пропаганды.
- Ему объявлено подозрение в государственной измене во время военного положения по статьям 28 и 111 Уголовного кодекса Украины.
Народный депутат Украины Александр Дубинский, который подозревается в госизмене, продолжит находиться под стражей. Его обвиняют в распространении российской пропаганды.
Возможность внести залог за пророссийского политика отсутствует. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора в собственных соцсетях.
Смотрите также "Любительница дешевой славы": Сибига раскритиковал Мендель после скандального интервью
Что известно о деле Дубинского?
В Офисе генпрокурора рассказали, что проводят досудебное расследование в отношении депутата Верховной Рады, подозреваемого в государственной измене. Сам Дубинский подтвердил, что речь идет о нем.
Следствие утверждает, что он распространял в соцсетях пропаганду, направленную на формирование выгодных для Кремля нарративов. Политик пытался дискредитировать государственную политику Украины и сорвать мобилизационные процессы.
5 мая 2026 года спецслужбы сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 28 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится о совершении уголовного преступления группой лиц, по предварительному сговору и частью 2 статьи 111, где написано о государственной измене во время военного положения. 14 мая судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.
Недавно ГБР объявило о новом подозрении Дубинскому. Он продолжал антиукраинскую пропаганду даже в СИЗО.
Как долго тянется дело Дубинского?
14 ноября 2023 года Печерский районный суд Киева в качестве меры пресечения народному депутату Александру Дубинскому принял решение о содержании депутата под стражей на 60 суток, также без возможности внести залог. С тех пор суд несколько раз оставлял его под стражей по делу о госизмене.
4 сентября 2024 года Офис генпрокурора сообщил нардепу о новом подозрении. Следователи СБУ подозревают, что летом 2022 года он организовал незаконный выезд за границу брата своей жены.
Также 13 марта 2024 года Печерский суд признал политика виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией.
Кто такой Александр Дубинский?
Александр Дубинский – журналист и блогер. Он и его проекты на "1+1" неоднократно распространяли фейковую или манипулятивную информацию. Во время своей работы на телевидении систематически отстаивал интересы олигарха Игоря Коломойского.
В 2019 году стал народным депутатом Украины IX созыва от партии "Слуга народа". В 2021 году его исключили оттуда из-за американских санкций. Регулярно грубо высказывался о журналистах.
В октябре 2020-го СМИ выяснили, что Дубинский во время Революции Достоинства занимался созданием антимайдановских фейков. Также он называл "нацистским" приветствие "Слава Украине!", а само его употребление "вершиной кретинизма".
В 2023 году СБУ сообщила нардепу о подозрении в государственной измене и участии в преступной организации, обвинив в сотрудничестве с генеральным штабом вооруженных сил России под кодовым именем "Буратино".
Последние громкие случаи госизмены
Недавно ГБР объявило о новом подозрении Дубинскому. Он продолжал антиукраинскую пропаганду даже в СИЗО.
Еще один бывший нардеп, Евгений Мураев, обвиненный в госизмене, получил новое подозрение от СБУ за "подрывную деятельность". Политик продолжает распространять российскую пропаганду после того, как выехал из Украины.
Также недавно СБУ обнаружила "крота" внутри своей структуры. Агент ФСБ, которая была майором украинских спецслужб, передавала секретную информацию через отца, который проживает на оккупированных территориях.