Дубинский не скрывает, что он рупор Коломойского, – эксперт
Так называемая "группа Дубинского" скорее всего, не будет отделяться от президентской фракции "Слуга народа", чтобы лишний раз не привлекать внимание правоохранителей.
Такое мнение в эфире 24 канала озвучил политический эксперт Евгений Магда. По его словам, недавно премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что сейчас влияние олигархов на действия власти маленькое, как никогда.
К слову: Дубинский обругал журналистку 24 канала за неудобный вопрос
"Так к чему же тогда отделяться рупору Коломойского? Для того, чтобы он в случае чего почувствовал на себе давление со стороны правоохранителей и повышенное внимание?", – отметил гость студии.
Дубинский не скрывает, что он своеобразный рупор, как минимум рупор, Игоря Коломойского. Это достаточно четко определено и я не вижу сегодня оснований, почему рупор Коломойского должен выделяться в отдельную фракцию,
– пояснил эксперт.
Он отметил, что у так называемой "группы Дубинского" сейчас нет перспектив отколоться от президентской фракции.
"Ведь для того, чтобы отколоться им нужно иметь 20 человек, если у них есть 20 человек, тогда есть смысл это делать. Учитывая суммы, которые обсуждаются относительно депутатских дополнительных выплат, назовем их так, то он (Дубинский – 24 канал ) мог бы содержать подобную группу, но возникает вопрос – для чего и будет ли он осуществлять подобное влияние?", – добавил Магда.
Что известно о "группе Дубинского"?
"Группа Дубинского" или "группа Коломойского" – такое название получила часть народных депутатов из фракции "Слуга народа", которые объединившись, не голосуют за важные законопроекты. Так, они блокировали закон об отмене депутатской неприкосновенности, прослушку для НАБУ и ликвидацию "площадок-посредников" в области оценки недвижимости.
К примеру, за последний законопроект не проголосовали такие депутаты:
- Ирина Аллахвердиева;
- Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;
- Дарья Володина;
- Юлия Диденко;
- Александр Дубинский;
- Виктория Кинзбурская;
- Алексей Ковалев;
- Анна Колесник;
- Алексей Леонов;
- Анастасия Ляшенко;
- Евгений Петруняк.
Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:
- Элла Репина – не была на заседании;
- Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.
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