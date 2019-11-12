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      Дубинский не скрывает, что он рупор Коломойского, – эксперт

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      Игорь Коломойский и Александр Дубинский
      Игорь Коломойский и Александр Дубинский / Коллаж 24 канала

      Так называемая "группа Дубинского" скорее всего, не будет отделяться от президентской фракции "Слуга народа", чтобы лишний раз не привлекать внимание правоохранителей.

      Такое мнение в эфире 24 канала озвучил политический эксперт Евгений Магда. По его словам, недавно премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что сейчас влияние олигархов на действия власти маленькое, как никогда.

      К слову: Дубинский обругал журналистку 24 канала за неудобный вопрос

      "Так к чему же тогда отделяться рупору Коломойского? Для того, чтобы он в случае чего почувствовал на себе давление со стороны правоохранителей и повышенное внимание?", – отметил гость студии.

      Дубинский не скрывает, что он своеобразный рупор, как минимум рупор, Игоря Коломойского. Это достаточно четко определено и я не вижу сегодня оснований, почему рупор Коломойского должен выделяться в отдельную фракцию,
      – пояснил эксперт.

      Он отметил, что у так называемой "группы Дубинского" сейчас нет перспектив отколоться от президентской фракции.

      "Ведь для того, чтобы отколоться им нужно иметь 20 человек, если у них есть 20 человек, тогда есть смысл это делать. Учитывая суммы, которые обсуждаются относительно депутатских дополнительных выплат, назовем их так, то он (Дубинский – 24 канал ) мог бы содержать подобную группу, но возникает вопрос – для чего и будет ли он осуществлять подобное влияние?", – добавил Магда.

      Что известно о "группе Дубинского"?

      "Группа Дубинского" или "группа Коломойского" – такое название получила часть народных депутатов из фракции "Слуга народа", которые объединившись, не голосуют за важные законопроекты. Так, они блокировали закон об отмене депутатской неприкосновенности, прослушку для НАБУ и ликвидацию "площадок-посредников" в области оценки недвижимости.

      К примеру, за последний законопроект не проголосовали такие депутаты:

      • Ирина Аллахвердиева;
      • Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;
      • Дарья Володина;
      • Юлия Диденко;
      • Александр Дубинский;
      • Виктория Кинзбурская;
      • Алексей Ковалев;
      • Анна Колесник;
      • Алексей Леонов;
      • Анастасия Ляшенко;
      • Евгений Петруняк.

      Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:

      • Элла Репина – не была на заседании;
      • Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Слуга народа Олександр Дубинский Игорь Коломойский Законодательство
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