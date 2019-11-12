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      Дубінський не приховує, що він рупор Коломойського, – експерт

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      Ігор Коломойський і Олександр Дубінський
      Ігор Коломойський і Олександр Дубінський / Колаж 24 каналу

      Так звана "група Дубніського" найімовірніше не буде відділятись від президентської фракції "Слуга народу", аби зайвий раз не привертатиме увагу правоохоронців.

      Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політичний експерт Євген Магда. За його словами, нещодавно прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що нині вплив олігархів на дії влади маленький, як ніколи. 

      До слова: Дубінський облаяв журналістку 24 каналу за незручне питання

      "Так до чого ж тоді відділятись рупору Коломойського? Для того, щоб він в разі чого відчув на собі тиск з боку правоохоронців і підвищену увагу?", – наголосив гість студії. 

      Дубінський не приховує, що він своєрідний рупор, як мінімум рупор, Ігоря Коломойського. Це достатньо чітко визначено і я не бачу на сьогодні підстав, чому рупор Коломойського має виділятись в окрему фракцію,
      – пояснив експерт. 

      Він наголосив, що в так званої "групи Дубінського" зараз нема перспектив відколотися від президентської фракції.

      "Адже для того, аби відколотися їм треба мати 20 людей, якщо в них є 20 людей, тоді є сенс це робити. З огляду на суми, які обговорюються щодо депутатських додаткових виплат, назвемо їх так, то він (Дубінський, – 24 канал) міг би утримувати подібну групу, але виникає запитання – для чого і чи буде він здійснювати подібний вплив?", – додав Магда.

      Що відомо про "групу Дубінського"? 

      "Група Дубінського" або "група Коломойського" – таку назву отримала частина народних депутатів з фракції "Слуга народу", які об'єднавшись, не голосують за важливі законопроєкти. Так, вони блокували закон щодо скасування депутатської недоторканностіпрослушку для НАБУ та ліквідацію "майданчиків-посередників" в сфері оцінювання нерухомості. 

      До прикладу, за останній законопроєкт не проголосували такі депутати:

      • Ірина Аллахвердієва;
      • Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;
      • Дар'я Володіна;
      • Юлія Діденко;
      • Олександр Дубінський;
      • Вікторія Кінзбурська;
      • Олексій Ковальов;
      • Ганна Колісник;
      • Олексій Леонов;
      • Анастасія Ляшенко;
      • Євген Петруняк.

      Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:

      • Елла Рєпіна – не була на засіданні;
      • Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Слуга народу Ігор Коломойський Олександр Дубінський Законодавство
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