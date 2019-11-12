Дубінський не приховує, що він рупор Коломойського, – експерт
Так звана "група Дубніського" найімовірніше не буде відділятись від президентської фракції "Слуга народу", аби зайвий раз не привертатиме увагу правоохоронців.
Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політичний експерт Євген Магда. За його словами, нещодавно прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що нині вплив олігархів на дії влади маленький, як ніколи.
До слова: Дубінський облаяв журналістку 24 каналу за незручне питання
"Так до чого ж тоді відділятись рупору Коломойського? Для того, щоб він в разі чого відчув на собі тиск з боку правоохоронців і підвищену увагу?", – наголосив гість студії.
Дубінський не приховує, що він своєрідний рупор, як мінімум рупор, Ігоря Коломойського. Це достатньо чітко визначено і я не бачу на сьогодні підстав, чому рупор Коломойського має виділятись в окрему фракцію,
– пояснив експерт.
Він наголосив, що в так званої "групи Дубінського" зараз нема перспектив відколотися від президентської фракції.
"Адже для того, аби відколотися їм треба мати 20 людей, якщо в них є 20 людей, тоді є сенс це робити. З огляду на суми, які обговорюються щодо депутатських додаткових виплат, назвемо їх так, то він (Дубінський, – 24 канал) міг би утримувати подібну групу, але виникає запитання – для чого і чи буде він здійснювати подібний вплив?", – додав Магда.
Що відомо про "групу Дубінського"?
"Група Дубінського" або "група Коломойського" – таку назву отримала частина народних депутатів з фракції "Слуга народу", які об'єднавшись, не голосують за важливі законопроєкти. Так, вони блокували закон щодо скасування депутатської недоторканності, прослушку для НАБУ та ліквідацію "майданчиків-посередників" в сфері оцінювання нерухомості.
До прикладу, за останній законопроєкт не проголосували такі депутати:
- Ірина Аллахвердієва;
- Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;
- Дар'я Володіна;
- Юлія Діденко;
- Олександр Дубінський;
- Вікторія Кінзбурська;
- Олексій Ковальов;
- Ганна Колісник;
- Олексій Леонов;
- Анастасія Ляшенко;
- Євген Петруняк.
Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:
- Елла Рєпіна – не була на засіданні;
- Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.
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