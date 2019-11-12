Дубінський не приховує, що він рупор Коломойського, – експерт

Так звана "група Дубніського" найімовірніше не буде відділятись від президентської фракції "Слуга народу", аби зайвий раз не привертатиме увагу правоохоронців.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політичний експерт Євген Магда. За його словами, нещодавно прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що нині вплив олігархів на дії влади маленький, як ніколи.

До слова: Дубінський облаяв журналістку 24 каналу за незручне питання

"Так до чого ж тоді відділятись рупору Коломойського? Для того, щоб він в разі чого відчув на собі тиск з боку правоохоронців і підвищену увагу?", – наголосив гість студії.

Дубінський не приховує, що він своєрідний рупор, як мінімум рупор, Ігоря Коломойського. Це достатньо чітко визначено і я не бачу на сьогодні підстав, чому рупор Коломойського має виділятись в окрему фракцію,

– пояснив експерт.

Він наголосив, що в так званої "групи Дубінського" зараз нема перспектив відколотися від президентської фракції.

"Адже для того, аби відколотися їм треба мати 20 людей, якщо в них є 20 людей, тоді є сенс це робити. З огляду на суми, які обговорюються щодо депутатських додаткових виплат, назвемо їх так, то він (Дубінський, – 24 канал) міг би утримувати подібну групу, але виникає запитання – для чого і чи буде він здійснювати подібний вплив?", – додав Магда.

Що відомо про "групу Дубінського"?

"Група Дубінського" або "група Коломойського" – таку назву отримала частина народних депутатів з фракції "Слуга народу", які об'єднавшись, не голосують за важливі законопроєкти. Так, вони блокували закон щодо скасування депутатської недоторканності, прослушку для НАБУ та ліквідацію "майданчиків-посередників" в сфері оцінювання нерухомості.

До прикладу, за останній законопроєкт не проголосували такі депутати:

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще 2 депутатів не голосували з інших причин: