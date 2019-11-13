Дубинский убрал из эфира свое же расследование о коллеге Тищенко

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский убрал из эфира телеканала 1+1 свое же расследование о коллеге по партии Николае Тищенко. Расследование касалось переписки Тищенко с пранкером Джокером.

В эфире телеканала 1+1 целый день 11 ноября анонсировалось сенсационное расследование о Тищенко, его переписке с Джокером и коррупционных выплатах внутри парламента. Сюжет должен был выйти в эфире программы Дубинского "Дубинизми", которая с недавних пор вещает в эфире 1+1, сообщил в своем телеграм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко.

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Однако уже в самой программе не было анонсированного сюжета. Он был снят с эфира без объяснения.

Наиболее очевидной причиной удаления из эфира готового расследования в отношении Тищенко является давление на работу редакции владельца 1+1 Игоря Коломойского,

– убежден Лещенко.



Скриншот анонса программы "Дубинизми", в которой должно было быть расследование о Тищенко

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Что известно о переписке Тищенко с Джокером? В переписке пранкер от имени генпрокурора Руслана Рябошапки общается с Тищенко о ситуации внутри фракции, конфликте нардепа с Александром Ткаченко и деньгах "в конвертах" для "слуг народа". В частности, пранкер пытался вывести Тищенко на откровенный разговор о "зарплатах в конвертах" и написал, что его однопартийцы хотели писать заявление о том, как Тищенко раздавал зарплату в парламенте, на что "слуга народа" только уточнил: а много их было?