Дубінський прибрав з ефіру своє ж розслідування про колегу Тищенка

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський прибрав з ефіру телеканалу 1+1 своє ж розслідування про колегу по партії Миколу Тищенка. Розслідування стосувалося листування Тищенка з пранкером Джокером.

В ефірі телеканалу 1+1 цілий день 11 листопада анонсувалося сенсаційне розслідування про Тищенка, його листуванні з Джокером і корупційні виплати всередині парламенту. Сюжет повинен був вийти в ефірі програми Дубінського "Дубінізми", яка віднедавна мовить в ефірі 1+1, повідомив у своєму телеграм-каналі екснардеп Сергій Лещенко.

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Однак вже у самій програмі не було анонсованого сюжету. Він був знятий з ефіру без пояснення.

Найбільш очевидною причиною видалення з ефіру готового розслідування по Тищенку є тиск на роботу редакції власника 1+1 Ігоря Коломойського,

– переконаний Лещенко.



Скріншот анонсу програми "Дубінізми", в якій мало бути розслідування про Тищенка

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Що відомо про листування Тищенка з Джокером? У листуванні пранкер від імені генпрокурора Руслана Рябошапки спілкується з Тищенком про ситуацію всередині фракції, конфлікт нардепа з Олександром Ткаченком та гроші "в конвертах" для "слуг народу". Зокрема, пранкер намагався вивести Тищенка на відверту розмову про "зарплати в конвертах" і написав, що його однопартійці хотіли писати заяву про те, як Тищенко роздавав зарплату в парламенті, на що "слуга народу" лише уточнив: а чи багато їх було?