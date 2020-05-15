Дубинского не пустили а эфир ток-шоу Шустера: позиция телеканала

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что его не пустили в эфир известного ток-шоу. Говорится о программе "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина".

Дубинский отметил, что он очень хотел рассказать, как владелец телеканала Ринат Ахметов обманывает каждую украинскую семью. Гневный пост нардеп написал на своей странице в телеграмме.

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Нардеп подчеркнул, что якобы обманывать украинцев Ахметову помогает и. о. министра энергетики Буславец.

Савик Шустер обоср*лся, и в студию меня не пустил. В студии остались одни прикормленные негодяи, которые вам сейчас окаймляют снижение мощностей АЭС и самый высокий тариф на "зеленую" энергетику в мире,

– написал Дубинский.

Во время онлайн-трансляции программы на ютубе журналист ток-шоу объяснил, что Дубинского приглашали в студию. Но с ним должны были связаться по видео связи. Нардеп в последний момент решил быть физически присутствовать в студии и заявил, что придет.

К сожалению, через соблюдение карантинных требований у нас до сих пор остается безопасное расстояние между стульями. Поэтому мы преждевременно приглашали его именно на включение скайпом. Почему-то Александр не захотел приобщиться к нашему эфиру,

– отметил журналист программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

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