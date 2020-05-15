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Дубинского не пустили а эфир ток-шоу Шустера: позиция телеканала

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Дубинского не пустили а эфир ток-шоу Шустера
Дубинского не пустили а эфир ток-шоу Шустера / 5 канал

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что его не пустили в эфир известного ток-шоу. Говорится о программе "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина".

Дубинский отметил, что он очень хотел рассказать, как владелец телеканала Ринат Ахметов обманывает каждую украинскую семью. Гневный пост нардеп написал на своей странице в телеграмме.

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Нардеп подчеркнул, что якобы обманывать украинцев Ахметову помогает и. о. министра энергетики Буславец.

Савик Шустер обоср*лся, и в студию меня не пустил. В студии остались одни прикормленные негодяи, которые вам сейчас окаймляют снижение мощностей АЭС и самый высокий тариф на "зеленую" энергетику в мире,
– написал Дубинский.

Во время онлайн-трансляции программы на ютубе журналист ток-шоу объяснил, что Дубинского приглашали в студию. Но с ним должны были связаться по видео связи. Нардеп в последний момент решил быть физически присутствовать в студии и заявил, что придет.

К сожалению, через соблюдение карантинных требований у нас до сих пор остается безопасное расстояние между стульями. Поэтому мы преждевременно приглашали его именно на включение скайпом. Почему-то Александр не захотел приобщиться к нашему эфиру,
– отметил журналист программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Кто такой Александр Дубинский: главное

  • Дубинский является одним из самых скандальных депутатов Верховной Рады ІХ созыва. Депутат неоднократно попадал в скандал из-за своих заявлений. К примеру, в годовщину Освенцима Дубинский цинично предложил запустить газ в помещение, где собрались сторонники тогда еще кандидата в президенты Петра Порошенко.
  • Впоследствии депутат попал в скандал с лозунгом "Слава Украине!"– он за лучшими рекомендациями российских пропагандистов назвал его "нацистским", а введение его в армии "маразмом".
  • Бывший журналист в основном попадал в скандалы из-за оскорблений журналистов. Например, он обозвал журналистку "тупой овцой".
  • А недавно главный редактор "Следствие. Инфо " Анна Бабинец получила повестку от Нацполиции о вызове на допрос. Допрашивать ее планируют через запрос нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.
Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Олександр Дубинский Савик Шустер Ринат Ахметов Скандал
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