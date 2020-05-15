Дубінського не пустили в ефір ток-шоу Шустера: позиція телеканалу

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що його не пустили в ефір відомого ток-шоу. Мовиться про програму "Свобода слова з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна".

Дубінський зазначив, що він дуже хотів розповісти, як власник телеканалу Рінат Ахметов обманює кожну українську родину. Гнівний допис нардеп написав на своїй сторінці у телеграмі.

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Нардеп підкреслив, що нібито дурити українців Ахметову допомагає в.о. міністра енергетики Буславец.

Савік Шустер обіср*вся, і в студію мене не пустив. У студії залишилися одні підгодовані негідники, які вам зараз облямовують зниження потужностей АЕС і найвищий тариф на зелену енергетику у світі,

– написав Дубінський.

Водночас під час онлайн-трансляції програми на ютубі журналіст ток-шоу пояснив, що Дубінського запрошували до студії. Але з ним мали зв'язатися за допомогою відео зв'язку. Нардеп в останній момент вирішив бути фізично присутнім у студії й заявив, що прийде.

На жаль, через дотримання карантинних вимог у нас досі залишається безпечна відстань між стільцями. Відтак ми передчасно запрошували його саме на включення скайпом. Чомусь Олександр не захотів долучитися до нашого ефіру,

– зазначив журналіст програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

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