Дубінського не пустили в ефір ток-шоу Шустера: позиція телеканалу
Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що його не пустили в ефір відомого ток-шоу. Мовиться про програму "Свобода слова з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна".
Дубінський зазначив, що він дуже хотів розповісти, як власник телеканалу Рінат Ахметов обманює кожну українську родину. Гнівний допис нардеп написав на своїй сторінці у телеграмі.
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Нардеп підкреслив, що нібито дурити українців Ахметову допомагає в.о. міністра енергетики Буславец.
Савік Шустер обіср*вся, і в студію мене не пустив. У студії залишилися одні підгодовані негідники, які вам зараз облямовують зниження потужностей АЕС і найвищий тариф на зелену енергетику у світі,
– написав Дубінський.
Водночас під час онлайн-трансляції програми на ютубі журналіст ток-шоу пояснив, що Дубінського запрошували до студії. Але з ним мали зв'язатися за допомогою відео зв'язку. Нардеп в останній момент вирішив бути фізично присутнім у студії й заявив, що прийде.
На жаль, через дотримання карантинних вимог у нас досі залишається безпечна відстань між стільцями. Відтак ми передчасно запрошували його саме на включення скайпом. Чомусь Олександр не захотів долучитися до нашого ефіру,
– зазначив журналіст програми "Свобода слова з Савіком Шустером".
Хто такий Олександр Дубінський: головне
- Дубінський є одним з найбільш скандальних депутатів Верховної Ради ІХ скликання. Депутат неодноразово потрапляв у скандал через свої заяви. До прикладу, у річницю Освенцима Дубінський цинічно запропонував запустити газ у приміщення, де зібралися прихильники тоді ще кандидата у президенти Петра Порошенка.
- Згодом депутат потрапив у скандал з гаслом "Слава Україні!" – він за найкращими рекомендаціями російських пропагандистів назвав його "нацистським", а запровадження його в армії "маразмом".
- Колишній журналіст здебільшого потрапляв у скандали через образи журналістів. Наприклад, він обізвав журналістку "тупою вівцею".
- А нещодавно головна редакторка "Слідство. Інфо" Анна Бабінець отримала повістку від Нацполіції про виклик на допит. Допитувати її планують через запит до нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського.