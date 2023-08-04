В частности, он приехал в здание ГБР, расположенное в Киеве. Теперь народный депутат должен быть допрошен правоохранителями.

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Дубинский прибыл на допрос в ГБР

Правоохранители вызвали депутата в рамках уголовного производства, которое они расследуют по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности, следователи ГБР проверяют обстоятельства, связанные с выездом нардепа за границу в период военного положения.

Там изучают, как Дубинский выполнял свои обязанности, находясь за границей, а также как подписывал документы и другие важные детали.

В ГБР также отметили, что Дубинский во время войны уехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение. Таким образом, нардеп получил разрешение покинуть Украину.

По данным правоохранителей отец нардепа тоже уезжал за границу, но вернулся гораздо раньше, чем сам Александр Дубинский. Кроме того, народный избранник уезжал из Украины сам, без отца.

24 Канал обратился за комментарием по поводу допроса Александра Дубинского в Государственное бюро расследований. Как только он появится, мы обязательно дополним эту новинку.

Что известно о выезде за границу нардепа Дубинского