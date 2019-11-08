Дубневич переписал подконтрольную фирму на сына, – САП

Речь идет об ООО "Агропромышленное предприятие" Львовское ". Именно после объявления подозрения Ярослав Дубневич передал предприятие своему сыну Юрию. К слову, компания является учредителем" Коропорации КРТ ", которая фигурирует в уголовном производстве против Дубневича.

Об этом во время рассмотрения апелляционной жалобы сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, передает "Громадське ".

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Дело в том, что до объявления Дубневичу подозрения, то есть еще 31 октября, в реестре среди владельцев компании был сам Ярослав Дубневич, его брат Богдан и племянник. Впрочем, сейчас ситуация изменилась.

Прокурор расценил такие действия депутата, как препятствование уголовном производству. По мнению Пономаренко, Дубневич переписал фирму на сына, чтобы на нее не смогли наложить арест.

Сам Дубневич пояснил, что переоформление состоялось давно.

Это не делается за один день. 31 октября я был на заседании парламента, а 30 октября – на комитете,

– уточнил он.

В чем подозревают народного депутата Ярослава Дубневича?

ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.

другое дело касается коррупционных схем через закупки для предприятия "Укрзализници".

Говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллиона гривен.

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.