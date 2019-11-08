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      Дубневич переписав підконтрольну фірму на сина, – САП

      99 Читать новость на русском
      Ярослав Дубневич
      Ярослав Дубневич / Главком

      Йдеться про ТОВ "Агропромислове підприємство "Львівське". Саме після оголошення підозри Ярослав Дубневич передав підприємство своєму сину Юрію. До слова, компанія є засновником "Коропорації КРТ", яка фігурує у кримінальному провадженні проти Дубневича.

      Про це під час розгляду апеляційної скарги повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко, передає "Громадське".

      Актуально: Депутата Ярослава Дубневича взяли під варту

      Річ у тім, що до оголошення Дубневичу підозри, тобто ще 31 жовтня в реєстрі серед власників компанії був сам Ярослав Дубневич, його брат Богдан та племінник. Втім, зараз ситуація змінилася.

      Прокурор розцінив такі дії депутата, як перешкоджання кримінальному провадженню. На думку Пономаренка, Дубневич переписав фірму на сина, щоб на неї не змогли накласти арешт.

      Сам Дубневич пояснив, що переоформлення відбулось давно.

      Це не робиться за один день. 31 жовтня я був на засіданні парламенту, а 30 жовтня — на комітеті,
      – уточнив він.

      У чому підозрюють народного депутата Ярослава Дубневича?

      • неправдиве декларування. Тобто порушення антикорупційного законодавства.
      • інша справа стосується корупційних схем через закупівлі для підприємства "Укрзалізниці".

      Мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень.

      Слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції, при цьому народний депутат неодноразово використовував своє службове становище в інтересах спільників.

      Нардепу Ярославу Дубневичу інкримінують 191 статтю частину п'яту Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує від 7 до 12 років тюрми.

      blog_ava
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      7 листопада
      1948
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Ярослав Дубневич САП Кримінальні новини Рішення суду Антикорупційний суд Розслідування
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