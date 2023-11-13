Заметим, что соответствующее решение ВАКС принял, потому что народного депутата Ярослава Дубневича подозревают в хищении газа. Причем говорится о сумме в несколько миллиардов гривен. Сообщили об избрании меры пресечения в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Читайте также Минобороны заключило контракт на поставки мин, где действовало 3 фирмы-прокладки: боеприпасов до сих пор нет

Мера пресечения была избрана заочно

Суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованное прокурором САП, и избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей,

– говорится в сообщении.

Также правоохранители отмечают, что сначала Ярослав Дубневич должен быть задержан. И только после этого судья примет решение о применении соответствующей меры пресечения в отношении нардепа.

Что известно о подозрении Дубневичу