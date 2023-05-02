Анджей Дуда подчеркнул, что преследует интересы Польши. Они заключаются в том, чтобы дать отпор государству-агрессору.

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"Чтобы Украина дала отпор российскому агрессору"

Я преследую интерес Республики Польша, заключающийся в том, чтобы Украина дала отпор российскому агрессору. Поэтому мы принимаем решение о военной помощи,

– подчеркнул Дуда.

Страна проявила добрососедство. Благодаря неординарному жесту со стороны поляков удалось обрести авторитет на международной арене, добавил глава государства.

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Приоритет – членство Украины и Молдовы в ЕС

В понедельник, 1 мая, Дуда заявил, что среди приоритетов во время председательства Польши в Совете ЕС будет членство Украины и Молдовы в ЕС. Президент подчеркнул, что сегодня это вступление является историческим требованием.

Также он напомнил, что в феврале 2022-го был инициатором письма президентов о скорейшем приеме Украины в ЕС, чтобы предоставить нашему государству статус кандидата.

Мы сделаем все для того, чтобы Украина как можно быстрее стала частью ЕС,

– подчеркнул польский лидер.