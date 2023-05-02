Анджей Дуда наголосив, що переслідує інтереси Польщі. Вони полягають у тому, щоб дати відсіч державі агресору.

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"Щоб Україна дала відсіч російському агресору"

Я переслідую інтерес Республіки Польща, який полягає в тому, щоб Україна дала відсіч російському агресору. Тому ми приймаємо рішення про військову допомогу,

– підкреслив Дуда.

Країна проявила добросусідство. Завдяки неординарному жесту з боку поляків вдалося здобути авторитет на міжнародній арені, додав глава держави.

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Пріоритет – членство України та Молдови до ЄС

У понеділок, 1 травня, Дуда заявив, що серед пріоритетів під час головування Польщі в Раді ЄС буде членство України та Молдови в ЄС. Президент наголосив, що сьогодні цей вступ є історичною вимогою.

Також він нагадав, що в лютому 2022-го був ініціатором листа президентів про якнайшвидший прийом України до ЄС, аби надати нашій державі статус кандидата.

Ми зробимо все для того, щоб Україна якнайшвидше стала частиною ЄС,

— підкреслив польський лідер.