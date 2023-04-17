Про це Дуда заявив на спільному брифінгу з президентом Італії Серджо Маттареллою. Він зазначив, що зараз у світі почали звучати небезпечні заклики до якнайшвидшого закінчення війни та припинення допомоги Україні.
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Чітка позиція президента Польщі
"Як сусід України, президент Республіки Польща, я хочу сказати, що будь-хто, хто закликає до припинення допомоги Україні, сьогодні перед обличчям російської агресії, що триває, фактично діє в інтересах Москви, дійсно працює в інтересах Росії. Насправді він хоче, щоб Росія перемогла Україну", – наголосив Дуда.
За словами Дуди, перевага Росії над Україною є очевидною. Він наголосив, що без належної допомоги Київ не виграє війну. А перемога країни-агресора "буде лише першим кроком до поширення панування Росії у східній частині Європи".
Ми їх підтримуємо і підтримуватимемо, і ми закликаємо весь світ надавати цю підтримку Україні постійно, поки ця війна не закінчиться без перемоги Росії. Росія не може перемогти у цій війні. Якщо Росія виграє цю війну, вона нападе на іншу країну,
– додав Дуда.
Він також додав, що у цьому питанні вони згодні з італійським колегою та займають "абсолютно однакову позицію".
Контрнаступ та "діалог" з ворогом
- Згадаємо до цієї теми нещодавній аналіз видання Financial Times щодо потенційних ризиків Збройних Сил під час майбутнього контрнаступу, про який останніми тижнями все більше розмов.
- Власне, експерти з посиланням на слова Президента України Володимира Зеленського констатували, що для сильної позиції Києва у переговорному процесі потрібні здобутки української армії на полі бою.
- При наближенні контрнаступу ЗСУ Росія та її сателіти знову вмикають режим "готовності до переговорів". У гру вже вступила Білорусь.
- Білоруське МЗС вирішило закликати Україну та Росію до перемир'я у війні та перемовин. Цікаво, що Мінську цікава тема "миру" тільки тоді, коли Росія може серйозно отримати по зубах.