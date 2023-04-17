Об этом Дуда заявил на совместном брифинге с президентом Италии Серджо Маттареллой. Он отметил, что сейчас в мире начали звучать опасные призывы к скорейшему окончанию войны и прекращению помощи Украине.

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Четкая позиция президента Польши

"Как сосед Украины и президент Республики Польша, я хочу сказать, что любой, кто призывает к прекращению помощи Украине, сегодня перед лицом продолжающейся российской агрессии фактически действует в интересах Москвы, действительно работает в интересах России. На самом деле он хочет, чтобы Россия победила Украину", – подчеркнул Дуда.

По словам Дуды, преимущество России над Украиной очевидно. Он подчеркнул, что без должной помощи Киев не выиграет войну. А победа страны-агрессора будет лишь первым шагом к распространению господства России в восточной части Европы.

Мы их поддерживаем и будем поддерживать, и мы призываем весь мир оказывать эту поддержку Украине постоянно, пока война не закончится без победы России. Россия не может победить в этой войне. Если Россия выиграет эту войну, она нападет на другую страну,

– добавил Дуда.

Он также добавил, что в этом вопросе они согласны с итальянским коллегой и занимают "совершенно одинаковую позицию".

Контрнаступление и "диалог" с врагом