Соответствующее обращение президент Польши опубликовал в сети Х. Дуда подчеркнул, что Польша будет непоколебимо стоять бок о бок с Украиной и в дальнейшем будет поддерживать в борьбе с агрессором, передает 24 Канал.

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Дуда обратился к украинцам

Президент Польши отметил, что 12 ноября 2013 года украинское общество вышло на массовые протесты на Майдане Независимости в Киеве. Дуда подчеркнул, что именно 10 лет назад украинцы выразили непоколебимое стремление быть независимыми от России. Он подчеркнул, что тогда украинское общество выразило сознательное и четкое желание быть неотъемлемой частью западного мира и приверженность его ценностям.

"Почти сразу после победных протестов, после успеха этого великого общественного восстания за реформы, свободу и суверенитет, Россия предприняла попытку разрушить целостность Украины и отсоединить ее восточные и южные регионы. 2014 год стал прелюдией к полномасштабной агрессии России, свидетелями которой мы сейчас есть. Ее цель – лишить Вас независимости и подавить ваши евроатлантические желания", – заявил Дуда.

Он подчеркнул, что с начала Революции Достоинства Польша поддерживала усилия Украины по евроинтеграции. Дуда подчеркнул, что эта поддержка не прекращается и сегодня, ведь Польша – первая страна, которая призвала ЕС предоставить Украине статус члена страны-кандидата.

Несколько дней назад Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению с Украиной. Это большой успех, с которым я вас поздравляю, но вместе с тем и огромный вызов. Поэтому хочу заверить, что Польша будет стоять с вами бок о бок и будет поддерживать вас в борьбе с агрессором. Ибо никто так хорошо, как поляки, не понимает, какую цену нужно платить за свободу и независимость. Мы будем помогать вам на вашем пути в ЕС и НАТО, потому что хотим видеть вас в нашей европейской семье как можно скорее,

– подчеркнул президент Польши.

Дуда также добавил, что для Польши принципиально важно иметь хорошие партнерские отношения с Украиной, поэтому он выразил надежду, что страны и дальше будут развивать их в этом духе.

Дуда обратился к украинцам: смотрите видео

В Киев в годовщину Евромайдана приехали Майя Санду и Шарль Мишель

В День Достоинства и Свободы в Украину прибыли президент Молдовы Майя Санду и глава Европейского совета Шарль Мишель. Они встретились с Владимиром Зеленским и вместе почтили память Героев, погибших во время Революции Достоинства.

Как сообщила Санду в сеть, во время визита в Киев лидеры обсудили следующие шаги по присоединению Молдовы и Украины к ЕС, укреплению региональной безопасности и дальнейшей поддержке ЕС реформ и развития государств.