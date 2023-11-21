Відповідне звернення президент Польщі опублікував у мережі Х. Дуда підкреслив, що Польща непохитно стоятиме пліч-о-пліч з Україною й надалі підтримуватиме у боротьбі з агресором, передає 24 Канал.

Дивіться також Якщо Росія не буде переможена, вона нападе знову, – Дуда про важливість допомоги Україні

Дуда звернувся до українців

Президент Польщі наголосив, що 212 листопада 2013 року українське суспільство вийшло на масові протести на Майдані Незалежності в Києві. Дуда наголосив, що саме 10 років тому українці висловили непохитне прагнення бути незалежними від Росії. Він підкреслив, що тоді українське суспільство висловило свідоме та чітке бажання бути невід'ємною частиною західного світу та прихильність до його цінностей.

"Майже одразу після переможних протестів, після успіху цього великого суспільного повстання за реформи, свободу та суверенітет, Росія вдалася до спроби зруйнувати цілісність України та від'єднати її східні та південні регіони. 2014 рік став прелюдією до повномасштабної агресії Росії, свідками якої ми зараз є. Її мета – позбавити Вас незалежності та придушити ваші євроатлантичні бажання", – заявив Дуда.

Він підкреслив, що від початку Революції Гідності Польща підтримувала зусилля України щодо євроінтеграції. Дуда наголосив, що ця підтримка не припиняється й до сьогодні, адже Польща – перша країна, яка закликала ЄС надати Україні статус члена країни-кандидата.

Кілька днів тому Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. Це великий успіх, з яким я вас вітаю, але водночас і величезний виклик. Тому хочу запевнити, що Польща непохитно стоятиме з вами пліч-о-пліч і підтримуватиме вас у боротьбі з агресором. Бо ніхто так добре, як поляки, не розуміє, яку велику ціну потрібно платити за свободу і незалежність. Ми допомагатимемо вам на вашому шляху до ЄС і НАТО, бо хочемо бачити вас у нашій європейській родині якомога швидше,

– наголосив президент Польщі.

Дуда також додав, що для Польщі принципово важливо мати добрі партнерські стосунки з Україною, тому він висловив сподівання, що країни й надалі будуть розвивати їх у цьому дусі.

Дуда звернувся до українців: дивіться відео

До Києва у річницю Євромайдану приїхали Майя Санду та Шарль Мішель

У День Гідності та Свободи до України прибули президентка Молдови Майя Санду та голова Європейської Ради Шарль Мішель. Вони зустрілися з Володимиром Зеленським та разом вшанували пам'ять Героїв, які загинули під час Революції Гідності.

Як повідомила Санду у мережу, під час візиту до Києва лідери мали обговорити наступні кроки щодо приєднання Молдови та України до ЄС, зміцнення регіональної безпеки та подальшу підтримку ЄС реформ і розвитку держав.