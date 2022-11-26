Помним жертв советского геноцида, – в резиденции президента Польши зажгли свечу памяти

В последнюю субботу ноября украинцы чтят жертв Голодоморов. В резиденции президента Польши Анджея Дуды также зажгли свечу памяти.

С каждым годом все большее число стран приобщаются к почитанию жертв советского режима. Голодомор признают геноцидом против украинского народа и проявляют солидарность с нашими погибшими земляками.

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В резиденции президента Польши зажгли свечу памяти

В администрации Дуды рассказали, что в резиденции президента почтили память жертв Голодомора.

В окне Президентского дворца зажгли свечу в знак памяти о страданиях и трагедии миллионов жертв Большого голода 1932 – 1933 годов в Украине. Помним жертв советского геноцида!

– говорится в сообщении.

Заметим, что почтение памяти жертв Голодоморов состоялась в 70 городах разных стран по всему миру – от Австралии и до Соединенных Штатов. Произошло это благодаря усилиям украинских диаспор и организации "Армия Общин Украины".

В годовщину трагедии в Киев прибыли западные лидеры

В 90-ю годовщину геноцида, который совершил Советский Союз против украинцев в Киев прибыли премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и глава правительства Литвы Ингрида Шимоните.

Вместе с президентом и первой леди Владимиром и Еленой Зеленской они поставили свечи памяти возле Мемориала жертв Голодомора. Кроме того, с ними были:

председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук;

премьер-министр Украины Денис Шмигаль;

руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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