З кожним роком дедалі більше країн долучаються до вшанування жертв радянського режиму. Голодомор визнають геноцидом проти українського народу та проявляють солідарність з нашими загиблими земляками.

До теми Парламент поринув в темряву на годину: в Угорщині вшанували пам'ять жертв Голодомору

У резиденції президента Польщі запалили свічку пам'яті

В адміністрації Дуди розповіли, що в резиденції президента вшанували пам'ять жертв Голодомору.

У вікні Президентського палацу запалили свічку на знак пам'яті про страждання та трагедію мільйонів жертв Великого голоду 1932 – 1933 років в Україні. Пам'ятаймо жертв радянського геноциду!

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що вшанування пам'яті жертв Голодоморів відбулися в 70 містах різних країн по всьому світу – від Австралії та аж до Сполучених Штатів. Сталось це завдяки зусиллям українських діаспор та організації "Армія Громад України".

У роковини трагедії в Київ прибули західні лідери

У 90 роковини геноциду, який скоїв Радянський Союз проти українців до Києва прибули прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо та голова уряду Литви Інґріда Шимоніте.

Разом з президентом та першою леді Володимиром і Оленою Зеленськими вони поставили свічки пам'яті біля Меморіалу жертв Голодомору. Окрім того, з ними були:

голова Верховної Ради Руслан Стефанчук;

прем'єр-міністр України Денис Шмигаль;

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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