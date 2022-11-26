В останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять про загиблих під час страшного мору голодом, що відбувався у 30-тих роках минулого століття з подачі Сталіна та його посіпак. Угорщина одна з тих держав, що солідарна з Україною – біля Національної асамблеї 26 листопада пройшла акція, присвячена цій трагедії. Про це повідомляє 24 канал.

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На годину вимкнули світло в парламенті Угорщини

Усе більш світових держав усвідомлюють масштаби того, що скоїло керівництво СРСР проти українських селян. До речі, у Будапешті визнали Голодомор – геноцидом у 2003 році, коли цього рішення ще не ухвалила Україна.

Цьогорічна акція біля стін угорського парламенту: дивіться ексклюзивне відео 24 каналу

Зазначмо, що також цьогоріч учасникам акції вдалось домовитись з представниками Національної асамблеї про вимкнення світла в середині та ззовні будівлі парламенту. Яскрава споруда головного законодавчого органу країни, що є візитівкою Будапешта, сьогодні, 26 листопада, не підсвічувалась годину.

На зв'язку Угорщина, Будапешт. Ми долучились до кампанії вшанування жертв Голодомору. Нам вдалось домовитись, щоб на годину виключили парламент, запалили свічку всередині та поставили її на підвіконня,

– пишуть активісти у соцмережах.

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В Україну приїхали світові лідери з нагоди роковин

Варто загадати, що у столицю нашої держави завітали Прем'єр-міністр Бельгії – Александр де Кроо та Прем'єр-міністра Литви – Інґріда Шимоніте. Разом з президентом, першою леді та іншими українськими високопосадовцями вони поставили свічку пам'яті біля Меморіалу жертвам Голодомору в Києві.

Окрім того, вранці у роковини страшного геноциду стало відомо, що в Україну прибув Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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