Дуда прибудет в Украину: чем будет заниматься президент Польши во время визита
Источник:сайт президента Польши Анджея Дуды
Президент Польши Анджей Дуда 22 августа прибудет в Украину. Там он не только примет участие в саммите Крымской платформы, но и встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Программа мероприятий Дуды на этот раз очень насыщенная. Президент Польши пробудет в Украине 3 дня с официальным визитом.
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Подробную программу мероприятий обнародовали на сайте президента Польши.
22 августа
Пока неизвестно, в котором часу в Украину прибудет самолет с Анджеем Дудой. Однако произойдет это в воскресенье, 22 августа.
23 августа
В понедельник, 23 августа, Дуда примет участие в работе саммита Крымской платформы. В тот же день лидер Польши встретится с рядом мировых лидеров, в частности с:
- президентом Эстонии Керсти Кальюлайд,
- президентом Латвии Эгилсом Левитсом,
- президентом Литвы Гитанасом Науседой.
В тот же день президент и главы других делегаций также посетят офис Крымской платформы. Планируется, что по окончании саммита примут декларацию, которая будет открыта для подписания другими государствами.
Что известно о Крымской платформе?
Это проект, инициированный Украиной, посвящен вопросам оккупированного с 2014 года Крыма. Первая встреча в таком формате состоится 23 августа. К участию в переговорах пригласили множество глав государств и правительств, а также представителей международных организаций.
Однако на этом запланированные мероприятия с участием Дуды не заканчиваются. Президент Польши во второй половине дня встретится с поляками, которые проживают в Украине, и членами правления Международной ассоциации польских предпринимателей в Украине.
Последний пункт президентской программы понедельника – участие в гала-концерте в Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко, организованный по случаю 30-летия независимости Украины.
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24 августа
Третий день визита лидера Польши начнется с участия Анджея Дуды в торжествах по случаю Дня Независимости Украины. Во второй половине дня он встретится с президентом Украины.
Что известно о встрече Дуды и Зеленского
В офисе президента Польши отметили, что встреча Дуды и Зеленского будет в первую очередь возможностью подтвердить позицию Польши относительно территориальной целостности Украины, но будут и другие темы.
Это момент, когда эти 2 страны политически очень близки друг к другу из-за общей международной ситуации – не только из-за проблем "Северного потока-2", но и из-за кризиса, который мы наблюдаем в течение нескольких дней. Во время встречи могут поднять вопрос польско-украинского примирения,
– сообщили в пресс-службе Дуды.
В завершение визита президент Дуда посетит логистический центр "БИОКОН", где он примет участие в передаче гуманитарной помощи Украине, которая будет включать медицинское оборудование для борьбы с пандемией COVID-19.