Визит Дуды в Украину продлится 23 – 24 августа. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба президента Польши.
Заметьте Аргументов не осталось, – МИД о том, приглашали ли Россию и Беларусь на Крымскую платформу
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что по состоянию на 11 августа участие в саммите уже подтвердили 38 участников.
Тем временем Россия продолжает возмущаться. В частности, Сергей Лавров уже назвал мероприятие "шабашем". Кроме того, оккупанты начали открыто угрожать участникам саммита "болезненными последствиями".
Саммит Крымской платформы: главное
- Кулеба рассказал, что саммит будет состоять из 4 тематических панелей. Также проведут основное заседание. Участие в нем примут главы международных делегаций.
- Тематические панели будут такими: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризации Азово-Черноморского региона, о пути реинтеграции Крыма за права человека и устойчивое развитие, о восстановлении прав крымскотатарского народа.
- Участие в саммите уже подтвердили США, Франция, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Грузия, Словакия, Румыния, Великобритания и другие страны мира.