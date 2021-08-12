Визит Дуды в Украину продлится 23 – 24 августа. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба президента Польши.

Заметьте Аргументов не осталось, – МИД о том, приглашали ли Россию и Беларусь на Крымскую платформу

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что по состоянию на 11 августа участие в саммите уже подтвердили 38 участников.

Тем временем Россия продолжает возмущаться. В частности, Сергей Лавров уже назвал мероприятие "шабашем". Кроме того, оккупанты начали открыто угрожать участникам саммита "болезненными последствиями".

Саммит Крымской платформы: главное