Візит Дуди в Україну триватиме 23 – 24 серпня. Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба президента Польщі.

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Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що станом на 11 серпня участь у саміті вже підтвердили 38 учасників.

Тим часом Росія продовжує обурюватися. Зокрема, Сергій Лавров вже назвав захід "шабашем". Окрім того, окупанти почали відкрито погрожувати учасникам саміту "хворобливими наслідками".

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