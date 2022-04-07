Дуда призвал демонтировать газопровод "Северный поток-2"

Президент Польши Анджей Дуда призывает ужесточить санкции против РФ. В частности, по его словам, одним из следующих шагов должен стать демонтаж газопровода Северный поток-2.

Президент Польши добавил, что его страна изначально была против создания газопроводов между Россией и Германией.

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Анджей Дуда призвал ЕС ввести дополнительные санкции против РФ и его энергетического сектора. По его словам, лучше всего было бы заблокировать Россию от продажи ее сырья – газа и нефти.

Он называет газопроводы "политическими проектами", созданными для обхода Польши, Украины и стран Балтии. Дуда призвал демонтировать новый газопровод "Северный поток-2".

Россия шантажирует не только Германию, в настоящее время Россия шантажирует фактически всю Европу,

– подчеркнул он.

Президент Польши добавил, что они намерены решительно оказывать поддержку Украине и будут усиливать санкции.

Кроме того, Дуда поставил под сомнение пользу дипломатических усилий переговоров с Россией. "Диалог с Россией не имеет смысла. Надо поставить Владимиру Путину очень жесткие условия. Надо сказать: "Пока вы не выполните эти условия, нам не о чем говорить", – сказал Дуда.

К слову, "Северные потоки" – это подготовка России к войне против Украины. Ведь из-за этого РФ стала менее зависима от украинской газотранспортной системы. Об этом заявил аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд. Он говорит, что неизвестно, что могло произойти, если бы "Северный поток-2" запустился.

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