Они приехали, чтобы выразить поддержку Украине и Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал в эфире телемарафона Анджей Дуда, пишет 24 Канал.
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Встреча накануне полномасштабной войны
По его словам, у него промелькнула мысль, что, вероятно, Президента Украины он видит в последний раз. В тот вечер и сам Зеленский поделился таким предположением. А потом добавил, что не покинет Украину и будет здесь до конца.
Да, было мнение, признаюсь, что я вижу его, возможно, в последний раз. Да, был момент, когда мы прощались и меня пробрало до мурашек, когда он сам, кстати, сказал, что это может быть наша последняя встреча,
– поделился Анджей Дуда.
Тогда никто не знал, что произойдет в будущем и какими будут масштабы российской агрессии. Однако польский президент подчеркнул, что даже в тот опасный момент он и его литовский коллега хотели быть рядом с Зеленским и хотели показать, что "мы с Украиной и мы всегда были с Украиной".
Дуда постоянно поддерживает Украину
По мнению президента Польши, встреча с Зеленским через пару месяцев в апреле была теплой и трогательной. После этого он несколько раз посещал Киев и помогал Украине, чем мог.
Он заверил, что находится в постоянном контакте с президентом Украины. Поэтому, когда Зеленский обращается к нему с просьбой помочь, он всегда пытается это сделать в пределах своих возможностей.
"Когда он говорит мне, что есть какие-то потребности, я пытаюсь их удовлетворить. Если я могу это сделать, то это в пределах нашей польской компетенции. Если это требует более широких переговоров, то я просто провожу эти переговоры, обращаюсь к нему, пытаюсь поддержать Украину и пытаюсь поддержать его как человека, который, с моей точки зрения, возглавляет эту оборону Украины как президент государства", – отметил Анджей Дуда.
Военная помощь от Польши: последние новости
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова предоставить Украине истребители МиГ-29. Однако поскольку в его государстве современных истребителей мало, Польша может быть лишь частью значительно большей коалиции во главе с США.
- Также вскоре Польша отправит в Украину современные танки, которые позволят противостоять агрессии Кремля. Анджей Дуда заметил, что срок в 1–2 месяца "совершенно реальный".
- 13 февраля стало известно, что Польша передала Украине более 200 постсоветских танков Т-72. Однако она планирует поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy, а также еще 14 Leopard.