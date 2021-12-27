Дуда ветировал скандальный закон о телерадиовещании, который спровоцировал протесты в Польше

Анджей Дуда ветировал закон об изменениях в Закон о вещании. После их принятия в отношениях Польши и США начался кризис.

Скандальный закон получил название Lex TVN. Он спровоцировал множество дискуссий как в самой Польше, так и за ее пределами.

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Дуда подчеркнул, что проект вызывает у него сомнения. Президент колебался, соответствует ли документ нормам Конституции и польско-американского соглашения о защите взаимных инвестиций. Ее заключили в 1990 году.

Польский лидер отметил: он рассматривал два варианта:

передать этот законопроект в Конституционный трибунал;

вернуть его на повторное рассмотрение Сейма.

Принимая решение, Дуда учел обеспокоенность, которую этот закон вызвал у поляков.

Решающий аргумент

По словам Дуды, решающим аргументом стало то, что Конституционный трибунал анализирует положения только относительно их соответствия основополагающему акту. В то же время о соответствии международным договорам не говорится.

У Дуды не было уверенности, что Конституционный трибунал будет ссылаться на этот польско-американский договор.

И этот момент очень важен с моей точки зрения. Мы заключили договор и должны его соблюдать. Если мы не будем выполнять договоренности, никто не будет соблюдать их,

– заявил президент Польши.

Что предполагал Lex TVN