"Беспрецедентный случай": Дуда предстанет перед судом за оскорбление поляков

Президент Польши предстанет перед судом за свои слова в адрес зрителей фильма "Зеленая граница". Адвокат рассказал, какое наказание может ждать политика.

В октябре 2023 года польский Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал в окружной суд Варшавы иск против Анджея Дуды из-за его высказываний о зрителях фильма Агнешки Холланд "Зеленая граница". Теперь стало известно, когда польский президент предстанет перед судом.

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Что наговорил Дуда, чтобы оказаться на скамье подсудимых

В сентябре 2023 года в прокат вышел резонансный польский фильм "Зеленая граница". В нем рассказывается вымышленная история, которая основана на реальных фактах "гибридной войны" Беларуси против ЕС. В центре сюжета – беженцы с Ближнего Востока и Африки, пытающиеся через "зеленую" границу с Беларусью попасть в ЕС. Комментируя эту киноработу, Дуда раскритиковал тот способ, в который режиссер показала польских служащих.

Тот факт, что госпожа Холланд таким образом показывает польских служащих, которые выполняют свою работу для польского общества, для безопасности всех нас, безопасности Польши, то я не удивляюсь, что офицеры Пограничной службы, которые посмотрели этот фильм, использовали лозунг "Только свиньи сидят в кинотеатре",

– заявил президент.

По мнению Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения, президент Польши "оскорбил граждан собственной страны", когда сказал, что "в кинотеатре сидят только свиньи".

Первое слушание против Дуды состоится 24 октября 2025 года в Варшаве.

Адвокат в комментарии журналистам отметил, что "это будет судебный процесс, который не имеет прецедента в истории". Вероятный приговор, который может получить Дуда, предусматривать извинения в СМИ или компенсацию или возмещение убытков.

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