Об этом сообщил Андрей Сибига.

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Как Сибига прокомментировал заявления Кремля?

По словам Сибиги, россияне часто говорят о так называемом "духе Анкориджа", однако его содержание остается неясным и фактически неопределенным. Несмотря на это, в Москве в него верят и ожидают, что другие также будут воспринимать его как реальное явление.

Реальность ясно свидетельствует об одном: если "дух Анкориджа" и существовал когда-то, то сейчас он точно мертв,

– заявил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что любые мирные инициативы, разрабатываемые без участия Украины, нежизнеспособны и в конечном итоге исчезают как политическая иллюзия.

Он добавил, что в Москве, исходя из этой позиции, должны отказаться от подобных подходов и вместо этого реагировать на предложения Украины о переговорах и прекращении войны.

Чем дольше Путин будет отказываться признавать реальность – а именно то, что он никогда не достигнет никаких целей на поле боя, – тем хуже будет становиться для России,

– написал Сибига.

В Турции обратились к Украине и России с предложением о мирных переговорах

Турция предлагает Украине и России возобновить дипломатический процесс по прекращению войны. Анкара готова вновь организовать переговоры между сторонами конфликта.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в настоящее время переговоры фактически приостановились, боевые действия усилились, а стороны больше сосредоточены на военных успехах, чем на диалоге. Поэтому, по его мнению, дипломатию нужно как можно скорее активизировать.

Он также упомянул предстоящий саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля. По его словам, на фоне войны России против Украины особое внимание там уделят развитию оборонной промышленности и тому, насколько страны Альянса готовы усиливать свою военную мощь.