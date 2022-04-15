Думаю, депутаты поддержат, – Филатов объявил массовую дерусификацию Днепра

В украинских городах все чаще появилась тенденция на официальном уровне отказываться от чего-либо, что связано с Россией. К дерусификации присоединились и в Днепре.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов. По его словам, город не будет стоять в стороне от демосковизации.

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Филатов подметил тенденцию того, как по всей стране идет массовая дерусификация. Он сказал, что в этом плане Днепр, в частности, отказываться от российских географических названий.

Уже список подготовили. Около 20 – 25 улиц. Сейчас это обсуждается с депутатским корпусом. Думаю, они поддержат это однозначно,

– рассказал днепровский мэр.

Однако Филатов отметил, что на предстоящей сессии не успеют переименовать абсолютно все улицы, ведь их достаточно много.

"Когда мы подняли количество ("российских" – 24 канал) улиц, их количество такое, что у нас даже новых наименований нет. Их просто десятки. Всякие Барнаульские, Абхазские", – объяснил городской голова Днепра.

Более того, он добавил, что сессия, где и будут обсуждать переименование улиц может состояться в онлайн-формате , ведь россияне анонсировали обстрел центров управления. "Я не буду выдавать секреты, но у нас есть очень обычный план", – поделился деталями Филатов.

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