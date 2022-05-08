Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос отмены визового режима сейчас актуален. Также он с премьер-министром Канады обсудит устранение каких-либо торговых ограничений, передает 24 канал.

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Между Украиной и Канадой особые отношения

Президент Украины подчеркнул, что вопрос безвизового режима с Канадой будет подниматься каждый раз, когда будет общаться с Джастином Трюдо.

Считаю, что между нашими народами есть не только исторические, но и особые и очень теплые отношения. Поэтому я думаю, что этот вопрос именно сейчас актуален,

– подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что есть возможность снятия существующих торговых ограничений. Если Канада это сделает, то у украинских экспортеров будет больше возможностей. И это, в свою очередь, положительно отразится на экономике нашего государства.

Пресс-конференция Владимира Зеленского и Джастина Трюдо: смотрите видео

Визит Джастина Трюдо в Украину: что известно

В воскресенье, 8 мая, премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Украину с официальным визитом. Он уже успел побывать в разрушенном оккупантами Ирпене. Об этом рассказал мэр города Александр Маркушин.

Премьер Канады стремился своими глазами увидеть те зверства, которые совершали российские военные. Он прибыл именно в Ирпень, который в конце марта удалось освободить от оккупантов. Джастин Трюдо признался, что его поразило то, что захватчики били по гражданским объектам.

Позже он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого политики вышли на совместную пресс-конференцию, в ходе которой обсудили ряд вопросов и планов, связанных с дальнейшим сотрудничеством обоих государств.

Кратко о визитах других лидеров 8 мая

В этот день в Украину прибыли представители Норвегии. Речь идет о главе парламента Масуде Гарахани, а также министре иностранных дел Анникен Гуйтфельд. Они приехали в Киевскую область, чтобы увидеть разрушенные российскими военными города.

В Киев в День памяти и примирения приехала также президент Бундестага Германии Барбель Бас. Владимир Зеленский подчеркнул, что ее визит в нашу страну был очень ценным.

Президент Украины также встретился с представителями Хорватии. В Киев с визитом прибыли премьер-министр Андрей Пленкович, а также министр иностранных и европейских дел Гордан Грилич Радман.

Достойно внимания – Зеленский и Трюдо совместно приняли участие в видеоконференции G7: смотрите видео