Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил политика. Ведь она посетила наше государство в очень сложный период – во время войны.
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"Мы очень ценим"
По словам украинского лидера, такой приезд очень ценен для Украины.
Спасибо за визит,
– подчеркнул президент.
Кроме этого, Зеленский отметил, что для Украины очень важны решения о нашем государстве, за которые проголосуют в Бундестаге.
"Надеемся на вашу поддержку и будущее членство Украины в Европейском Союзе", – добавил президент.
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Членство Украины в ЕС: на каком этапе
Зеленский подчеркнул, что наше государство должно быстро получить статус кандидата в ЕС. Об этом он заявил на Международной донорской конференции высокого уровня.
По словам австрийского министра по делам ЕС Каролин Эдтштадлер, в ближайшие 5 – 10 лет наше государство не сможет вступить в организацию. Мол, это будет длительный процесс адаптации.
Аналитик центра "Новая Европа" Марианна Фахурдинова считает, что статус кандидата на вступление Украина сможет получить уже в июне 2022 года.
Что известно о приезде главы Бундестага
- Приехала Бас в Украину для того, чтобы почтить все жертвы Второй мировой войны. В столицу пригласил ее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
- Кроме того, глава Бундестага запланировала ряд политических переговоров.
- Политик встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В ходе разговора он отметил, что правительство нашего государства рассчитывает на поддержку Германии по вступлению в ЕС.
- Также обсуждали предоставление оружия нашему государству и проблемы украинского экспорта сельхозсырья.
- Известно, что у главы Бундестага запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Однако деталей пока нет.
- Бербель Бас осуждает агрессию России и уверена, что государство-оккупант будет отвечать за совершенное.
- Глава Бундестага стала первым чиновником, посетившей наше государство после полномасштабного вторжения России.
- Отметим, что в ближайшие дни в Киев также запланирован визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.
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