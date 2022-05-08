Президент України Володимир Зеленський подякував політикині. Адже вона відвідала нашу державу в дуже складний період – під час війни.

До теми Голова німецького Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва

"Ми дуже цінуємо"

За словами українського лідера, такий приїзд – дуже цінний для України.

Дякую за візит,

– наголосив президент.

Окрім цього, Зеленський відзначив, що для України дуже важливі рішення щодо нашої держави, за які проголосують у Бундестазі.

"Сподіваємось на вашу підтримку і майбутнього членства України в Європейському Союзі", – додав президент.

Нагадаємо! Український лідер запрошував канцлера Німеччини Олафа Шольца відвідати Україну 9 травня. Однак в уряді сумніваються, що візит Шольца може відбутися найближчим часом.

Зеленський подякував Бербель Бас: дивіться відео

Членство України в ЄС: на якому етапі

Зеленський наголосив, що наша держава повинна швидко отримати статус кандидата в ЄС. Про це він заявив на Міжнародній донорській конференції високого рівня.

За словами австрійської міністерки у справах ЄС Каролін Едтштадлер, у найближчі 5 – 10 років наша держава не зможе вступити в організацію. Мовляв, це буде тривалий процес адаптації.

Аналітикиня центру "Нова Європа" Маріанна Фахурдінова вважає, що статус кандидата на вступ Україна зможе отримати вже у червні 2022 року.

Що відомо про приїзд голови Бундестагу

Приїхала Бас в Україну для того, аби вшанувати всі жертви Другої світової війни. У столицю запросив її глава Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Окрім цього, голова Бундестагу запланувала низку політичних переговорів.

Політикиня зустрілася із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Під час розмови він зауважив, що уряд нашої держави розраховує на підтримку Німеччини щодо вступу в ЄС.

Також обговорювали надання зброї нашій державі та проблеми українського експорту сільгосппродукції.

Відомо, що в голови Бундестагу запланована зустріч із Володимиром Зеленським. Однак деталей наразі немає.

Бербель Бас засуджує агресію Росії і впевнена, що держава-окупантка відповідатиме за скоєне.

Очільниця Бундестагу стала першою високопосадовицею, яка відвідала нашу державу від повномасштабного вторгнення Росії.

Зауважимо, що найближчими днями до Києва також запланований візит міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

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